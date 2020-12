901 permis ont été octroyés cette année par Bruxelles Environnement. L'agence régionale est chargée d'autoriser, ou non, l'exploitation d'une activité comprenant des installations spécifiques risquant d'avoir un impact sur l'environnement ou le voisinage. L'objectif : protéger les citoyens et l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un projet est susceptible de causer. Outre ces 901 permis accordés, une quarantaine de dossiers ont été refusés, principalement pour des raisons administratives, précise le service public.

Valables quinze ans, les permis d'environnement concernent des professionnels comme des particuliers. A Bruxelles, quatre secteurs totalisent 82 % des permis délivrés : les antennes GSM, les chantiers amiante ainsi que les grands projets immobiliers de logements et de bureaux. Les 18% restants recouvrent d’autres activités comme la production et la transformation de biens (boulangerie, menuiserie), les services (commerces, stations-service), les services publics (écoles, hôpitaux) et les lieux sportifs et culturels.

Tandis que les communes se chargent des petites installations, Bruxelles Environnement s'occupe des dossiers techniques et de grande envergure. Activité économique ou tranquillité des riverains, nécessités d'une collectivité ou environnement du quartier : les experts de l'agence régionale doivent trouver un équilibre entre des intérêts parfois opposés.

Des exemples concrets

Le permis accordé à Be-Here a par exemple permis aux anciens établissements Byrrh, à Laeken, d'accueillir des entreprises actives dans l'alimentation durable, l'économie circulaire et l'économie sociale. Le permis autorise les installations nécessaires aux activités de la brasserie, des ateliers de biscuiterie, de mise en conserve et de préparation de produits alimentaires, et à la distribution de produits bios. En revanche, la salle de fête envisagée initialement ne sera finalement pas concrétisée en raison du risque trop important de nuisances sonores pour le voisinage.

Toujours le long du canal mais à Anderlecht, l'entreprise de matériaux de construction Pulsar matériaux située dans le périmètre de sécurité du site classé Seveso de l'entreprise Comfort Energy. Lors de l'analyse du dossier, une attention particulière a été accordée à la sécurité. Parmi les conditions à l'octroi d'un permis, un plan de prévention a été mis en place, deux responsables sécurité ont été formés et des exercices d'évacuation prévus.