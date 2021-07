Jusqu'à 95 décibels ! Un expert indépendant pour mesurer le bruit à la Foire du Midi: "Notre sommeil impacté 37 jours d'affilée !" Bruxelles Romain Masquelier © DEMOULIN BERNARD/ROMAIN MASQUELIER

"Pour ceux qui habitent sur le boulevard, ce n’est pas vivable", soupire Goedele Desmet du comité de quartier Green Connections. "Les enfants ne peuvent parfois pas s’endormir avant 1h. Ceux qui peuvent se le permettre partent en vacances pendant la foire", déplore cette autre habitante du boulevard Poincaré. Même dérangement, désormais, pour celles et ceux qui habitent entre la porte d’Anderlecht et la station Arts et Métiers, zone qui accueille pour la première fois une partie de la foire en raison du chantier du métro Toots Thielemans. Des comités de riverains se plaignent du bruit occasionné par les attractions. Ils dénoncent l'augmentation du seuil de bruit à 95 décibels.