Dans le cadre de l'interdiction de consommer de l'alcool sur le piétonnier du centre de Bruxelles entre minuit et six heures du matin qui est entrée en vigueur ce 1er février, la police a dressé 37 procès-verbaux dans la nuit de vendredi à samedi, 33 dans la nuit de samedi à dimanche et 25 dans celle de dimanche à lundi, a indiqué lundi un porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Le périmètre d'application comprend notamment le boulevard Anspach depuis la place Fontainas jusqu'à la place de Brouckère, les perpendiculaires à cet axe, les rues latérales (du Midi, des Fripiers, des Halles, des Poissonniers) ainsi que la place de la Monnaie. L'interdiction vaut pour tous les breuvages alcoolisés, "distillés, fermentés mixés ou non". Leur dégustation reste en revanche autorisée dans les bars et restos de la zone, ainsi que sur leurs terrasses.

Cette décision du conseil communal de Bruxelles a été prise à la suite de nombreuses plaintes des riverains pour nuisances sonores, actes de malpropreté, vandalisme, vols et effractions en matière de sécurité publique. Des faits souvent attribués à des personnes en état d'ébriété. Les contrevenants se verront saisir leur boisson alcoolisée et devront s'acquitter d'une amende pouvant grimper jusqu'à 350 euros.

La mesure sera évaluée au bout de six mois.