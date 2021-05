La conversion au gaz riche est une transition vers un autre type de gaz naturel permettant à l’ensemble des utilisateurs de conserver leur approvisionnement en énergie en Région de Bruxelles-Capitale. Après les communes de Koekelberg, Berchem et Molenbeek, c'est au tour de celles de Jette, Ganshoren, Schaerbeek, Saint-Josse, Evere, Anderlecht, Saint-Gilles et Bruxelles-Ville de se convertir.

Tous les ans, au 1er juin, une nouvelle zone passe en effet au gaz riche. Exceptionnellement l’année dernière, en raison de la crise du coronavirus, la première vague s’est tenue le 1er septembre. Pour connaitre la date de conversion adresse par adresse, la liste des techniciens agrées ou les appareils concernés, consultez le site www.legazchange.brussels ou appelez gratuitement le 0800/11 744.

Chaque Bruxellois reçoit, au plus tard 24 mois avant la date de conversion de sa commune, une communication de la part de Sibelga l’invitant à faire vérifier la compatibilité de ses appareils au gaz riche. Par la suite, trois à quatre mois avant la date butoir, un rappel est envoyé à chaque citoyen. Cet accompagnement permet aux utilisateurs de se préparer à la conversion en s’assurant que toutes les actions nécessaires ont été entreprises.

Pourquoi ce changement ?

La Région bruxelloise est actuellement fournie en gaz pauvre provenant du nord des Pays-Bas. Suite à la diminution de ses réserves en gaz, le gouvernement néerlandais a décidé de réduire progressivement les exportations de gaz pauvre dès 2024, jusqu’à un arrêt définitif des exportations d’ici 2030.

98% des appareils sont prêts pour la conversion vers le gaz riche moyennant, ou non, un réglage préalable et/ou postérieur à la conversion. En effet, les appareils vendus en Belgique depuis 1978 sont adaptés aux deux types de gaz. La différence entre ces deux gaz réside dans le pouvoir calorifique : pour une même quantité de gaz brûlée, le gaz riche génère plus de chaleur que le gaz pauvre. Les appareils installés avant 1978 ou achetés à l’étranger ne sont, quant à eux, pas compatibles avec le gaz riche et devront donc être remplacés.

Bonne nouvelle : la conversion du réseau de distribution assurée par Sibelga n’aura aucun impact sur votre facture énergétique.

Une prime régionale est disponible pour aider les ménages précarisés à effectuer le contrôle périodique. Cette prime s’ajoute aux autres primes énergie proposées par Bruxelles Environnement.