L'AMO de Cureghem, le Centre de jeunes d'Anderlechtet le SAS Bruxelles-Midi ont tenté de maintenir un lien avec leurs jeunes pour limiter les conséquences négatives du confinement sur leurs conditions de vie précaires.

Quelques jeunes par-ci, d'autres par-là, au total l'AMO d'Anderlecht a continué à suivre une trentaine de familles durant le confinement. Un bilan positif pour cette première réunion d'équipe non virtuelle depuis des mois. "On avait peur de perdre le contact avec nos jeunes mais finalement on s'en est bien sorti, se réjouit Marc De Koker, directeur du service d'actions en milieu ouvert (AMO). Je sais qu'on reverra ceux avec lesquels on a perdu le contact mais je ne sais pas dans quel état."

L'équipe de l'AMO tenait à rester disponible pendant le confinement, quitte à travailler au ralenti. "Il est fondamental de garder le lien avec les jeunes car certains sont disqualifiés en permanence et n'ont plus aucun dialogue avec leurs professeurs. Leur estime d'eux-mêmes est parfois inexistante. Dans ces conditions, l'existence d'un lieu où ils peuvent