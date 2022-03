Le PTB d’Anderlecht a proposé ce jeudi une motion au conseil communal, soutenue et cosignée par la majorité, pour créer une taxe sur les places de stationnement des entreprises. Seules les compagnies qui possèdent plus de 10 places de stationnement seront concernées. Ces entreprises devront payer une taxe pour chaque place de parking qu’elles possèdent sur le territoire communal dès la 10e. 9 100 places ont été recensées. Giovanni Bordonaro (PTB) explique que cette mesure a deux objectifs : "Elle permet de renflouer les caisses de la commune sans impacter les particuliers et les petites entreprises, mais surtout elle peut débloquer des places de parking pour les habitants." La motion prévoit de donner la possibilité aux entreprises de mettre à disposition leurs emplacements de parking pour les riverains en dehors des heures d’ouverture en échange d’une réduction de la taxe. Les places ainsi libérées seront gratuites pour les utilisateurs. Reste à savoir qui pourra les utiliser et comment.

Pas de montant défini

La motion présentée par Giovanni Bordonaro (PTB), Lotfi Mostefa (PS), Shahin Mohammad (Ecolo-Groen) et Nketo Bomele (Défi), demande seulement la création de la taxe. Ses modalités concrètes restent à définir. L’élu PTB espère 1 000 000 d’euros de recettes communales à raison d’environ 100 euros par place de stationnement.

Une taxe similaire existe à Saint-Gilles. Les entreprises avec plus de 6 emplacements de parking payent 150 euros par place, par an. La somme diminue de moitié si les places sont mises à disposition des riverains pendant les heures de fermeture. L’enseigne doit alors justifier d’une convention avec des riverains. Les parkings ne sont donc pas totalement libres. Pour Anderlecht, les modalités d’application devraient être décidées pour le budget 2022 qui n’a toujours pas été voté.

