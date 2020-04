Deux corps y sont entreposés. Les chambres froides peuvent en accueillir 20.

Auderghem a réquisitionné les chambres froides des cuisines du centre Adeps de la Forest de Soignes, a déclaré le bourgmestre Didier Gosuin (Défi) hier au Soir. Actuellement, deux corps y sont entreposés. Les chambres froides peuvent en accueillir 20.

"Suite aux nombreux décès dans les maisons de repos, la morgue communale était complète. On s’est d’abord tourné vers les pompes funèbres, mais elles ne pouvaient plus répondre à notre demande. On a alors décidé de réquisitionner le centre Adeps. Ce n’est pas drôle de prendre ce genre de décisions", a précisé Didier Gosuin au Soir