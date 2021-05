Ce samedi 1er mai, en plus de la Boum 2 et des manifestations pour la culture, des manifestants cyclistes de Cycle for Freedom appellaient "les citoyens et secteurs injustement frappés par la gestion de la crise" à se rassembler au Cinquantenaire à Bruxelles.

En rollers ou en bicyclette, voici le départ des manifestants en vidéo.

Cycle for Freedom se décrit comme "un mouvement des jeunes pour les jeunes." Par voie de communiqué, ils expliquent demander "des mesures qui prennent notre jeunesse en considération et qui nous rendent une liberté indispensable pour pouvoir se construire et construire l’avenir !"