444 décès, confirmés ou suspectés, ont été répertoriés dans les maisons de repos bruxelloises.

Le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) vient de faire un point sur la situation dans les 146 maisons de repos et de soins à Bruxelles. Sur un plan statistique, 116 MR et MRS sont impactées par le Covid-19 ce 10 avril. Tandis que 568 travailleurs (sur les 7 000 que compte le secteur, public et privé) sont absents ou malades. Enfin, 190 résidents sont décédés à cause du Covid-19 depuis le début du décompte. Auxquels il faut ajouter 254 décès suspects. Soit, au total (confirmés et suspectés) de 444 décès.

Au delà de cette macabre statistique, Alain Maron assure que 200 volontaires (médecins, infirmiers et aides-soignants) se tiennent prêts à soutenir les MR-MRS. Un numéro de téléphone de garde connu des MR-MRS est disponible en permanence pour signaler de nouveaux problèmes. Par ailleurs, "trois équipes MSF interviennent depuis le 22 mars dans les maisons de repos en difficulté afin d’établir ou rétablir les procédures permettant de protéger les résidents et le personnel du virus. A ce jour, 46 maisons de repos font l’objet d’un tel soutien et accompagnement de la part des équipes MSF. Parmi celles-ci, 5 sont suffisamment sorties des difficultés pour ne plus avoir besoin de ce soutien", précise l'élu Ecolo.

En matière de testing, à destination de douze des 146 maisons de repos dans un premier temps, le ministre assure que le matériel "a été envoyé par le Fédéral. Ce matériel permet de tester l’ensemble des résidents et du personnel de ces maisons de repos. Ce premier lot est clairement insuffisant mais le Fédéral poursuit ses efforts, en coordination avec les Régions, dans l’objectif de pouvoir le plus rapidement possible tester l’ensemble de nos maisons de repos. La circulaire concernant la procédure de testing vient d’être diffusée aux maisons de repos concernées."

Le gouvernement bruxellois a également a communiqué l’ensemble de ses besoins au gouvernement fédéral hier jeudi dans l'optique d'obtenir le soutien de l'armée, comme c'est le cas depuis lundi dans un home situé à Jette.