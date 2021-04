A Bruxelles, de nombreuses voix s'élèvent contre le musée du Chat de Philippe Geluck Bruxelles M. L. © DENIS DE RUDDER

Deux artistes bruxellois ont lancé une pétition dimanche après-midi. Elle recueille déjà plus de mille signatures. D'autres actions sont à craindre. Les artistes déplorent la dépense de plusieurs millions d'euros d'argent public pour un projet plus marketing que culturel. " Nous estimons donc que miser sur le Chat pour attirer des touristes à Bruxelles n’est pas un bon pari. Un vrai et ambitieux musée d’art moderne serait plus judicieux à notre avis", expliquent-ils.