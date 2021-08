La situation épidémiologique bruxelloise ne s'améliore pas, a constaté la responsable de la vaccination à Bruxelles Inge Neven ce matin lors du point presse hebdomadaire de la Cocom. Le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) sur 14 jours augmente toujours, certes moins rapidement que les semaines précédentes. Il atteint 504. Le taux de positivité augmente lui aussi "encore un peu", atteignant 6,9.

Le taux de vaccination atteint quant à lui 64% pour les 1res doses (+ 18 ans) tandis que 60% des adultes bruxellois sont complètement vaccinés. Une statistique légèrement en deçà de la réalité car les expatriés vaccinés dans leurs pays d'origine ne sont pas compris dans le lot des vaccinés bruxellois. On le sait, Bruxelles est à la traîne en matière de vaccination. Surtout chez les moins de 45 ans, encore plus chez les plus jeunes.

Des femmes enceintes aux soins intensifs

Pour tenter de récupérer son retard, la Cocom, associée aux acteurs de terrain (entreprises, Fédération Wallonie Bruxelles pour les écoles, etc.), va intensifier sensibilisation et vaccination au mois de septembre : dans les écoles, dans les commerces, dans les entreprises, chez les médecins et, toujours, au plus près des habitants des 43 quartiers en retard de vaccination. Pour le détail, lisez notre interview d'Alain Maron ce matin dans La DH. L'objectif est clair : atteindre un taux de vaccination de 65% (1re dose) pour l'ensemble de la population au plus tard pour la fin octobre.

Inge Neven a par ailleurs rappelé l'importance du vaccin contre le Covid. "Sur les 51 cas positifs aux soins intensifs la semaine passée, seules deux étaient vaccinées", a-t-elle rappelé ce matin. "Des jeunes et aussi pas mal de femmes enceintes se sont retrouvés aux soins intensifs. Avec la rentrée scolaire, nous risquons de nous retrouver avec une grosse pression sur les hôpitaux bruxellois. Seul un taux de vaccination élevé (65%) permettra de garder nos hôpitaux sous contrôle".