A Bruxelles, il y a 20 cambriolages par jour… depuis vingt ans

7 338 en 2019, 7 521 en 2018, 7 371 en 2016, 7 830 en.. 2000, etc. Seul 2020, avec la crise Covid, a marqué un recul : 5 184. En 20 ans donc, le nombre de cambriolages n'a pas évolué d'un iota sur le territoire de la région bruxelloise. Il n'a ni diminué, ni augmenté. Une statistique surprenante au regard des moyens investis dans la sécurité, Bruxelles-Prévention et Sécurité (BPS) en tête, dans les caméras de surveillance, etc. par nos zones de police, le gouvernement régional, etc. Mais qui n'étonne pas le député bruxellois David Weytsman (MR).