A Bruxelles, le taux de positivité dépasse les 20% Bruxelles Belga La hausse des cas s'observe dans l'ensemble du pays. Les plus fortes progressions sont relevées à Bruxelles et dans le Brabant flamand (+90%), devant le Brabant wallon et Liège (+85%). Suivent Namur (+62%), Anvers (+58%), le Limbourg et la Flandre orientale (+57%).

© Abacapress

Sur la même période, 24 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-34%), portant le bilan à 28.385 morts depuis le début de la pandémie.



Près de 66.000 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 17,3% (+6,4%). Le taux de positivité dépasse les 20% à Bruxelles.



Entre le 28 décembre et le 3 janvier, il y a eu en moyenne 156 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 15% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.866 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (-5%), dont 520 patients traités en soins intensifs (-15%).



Le taux de reproduction du virus, basé sur le nombre d'hospitalisations, est quant à lui de 1,11. Il est de 1,45 en se basant sur le nombre d'infections global. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie poursuit sa propagation. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, repasse au-dessus de la barre du millier sur 14 jours (1.058).



Concernant la vaccination, près de la moitié de la population adulte (47%) a reçu une troisième dose. La proportion dépasse les 80% au sein des seniors (65 ans et plus). A Bruxelles, 72% de la population adulte a reçu deux doses de vaccin et près de 30% ont déjà reçu leur troisième. En Flandre, 93% des plus de 18 ans sont doublement vaccinés et 52% triplement. En Wallonie, ces proportions sont respectivement de 84 et 44%.