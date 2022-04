Dimanche, au Heysel, les 25 000 votants ont largement préféré le candidat de La France Insoumise à Marine Le Pen, qui ne fait que 2.46%. Le président sortant caracole en tête.

Ils étaient nombreux, trop nombreux en témoignaient les longues files menant aux isoloirs, à s’être déplacés pour voter au premier tour de l’élection présidentielle française ce dimanche. Et les Français installés aux alentours de Bruxelles ont rejeté massivement le programme du Rassemblement National, à la faveur de Jean-Luc Mélenchon. De fait, le leader de La France Insoumise a récolté 31,7 % des voix, le président sortant en compte lui 39.7 %, quant à Marine Le Pen, elle récolte 2.46 % des suffrages. Alors, pourquoi une différence si grande avec le vote dans l’hexagone ?

Pour Nicolas Baygert, professeur à l’ULB et Docteur en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris-Sorbonne, il y a lieu d’observer une double tendance, qui nécessite de se pencher en même temps sur la démographie de la diaspora française à Bruxelles, sur son âge et sa catégorie professionnelle. “C’est une hypothèse, mais le vote Mélenchon se porte très bien chez les jeunes, de même manière que dans les métropoles françaises.” Bruxelles compte 20 000 étudiants sur son territoire, ce qui peut expliquer cette première tendance, “mais il ne faut pas surestimer ce nombre de jeunes, dont beaucoup rentrent chez eux pour voter”.