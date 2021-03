"À Bruxelles, les jeunes croyants ont plus de préjugés et sont plus conservateurs que les autres" BruxellesInterview Bosco d'Otreppe © D.R.

Joël Kotek et Joël Tournemenne se sont penchés sur les représentations culturelles des jeunes bruxellois. Ces chercheurs avancent un double constat. Les jeunes seraient de plus en plus ouverts aux autres, sauf les jeunes croyants qui le seraient moins.