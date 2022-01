Entre le 1er et le 7 janvier, 20.264 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 85% par rapport à la semaine précédente. Plus d'un quart des tests sont désormais positifs. Près de 78.800 tests ont été effectués quotidiennement en Belgique pour un taux de positivité moyen de 26,2%. La Région bruxelloise affiche le score le plus élevé (30,3% de tests positifs).

Une conférence de presse de la Cocom sur la situation épidémiologique dans la capitale a eu lieu ce mardi matin. Inge Neven, responsable Covid de la Cocom, a fait le point sur les nouvelles contaminations.

"On voit qu'Omicron est vraiment parmi nous. Les hospitalisations augmentent: on est passé de plus ou moins 350 personnes admises la semaine passée à 450 cette semaine, mais l'occupation des lits en soins intensifs est en légère diminution, observe Inge Neven. D'après les retours reçus encore ce matin des hôpitaux, les patients soignés aux soins intensifs sont encore principalement des personnes infectées par le variant Delta. Les patients aux soins intensifs sont aujourd'hui pour moitié des non-vaccinés et pour moitié des vaccinés".

"Les personnes contaminées par le variant Omicron qui arrivent à l'hôpital n'ont pour le moment besoin que de soins 'normaux' et il n'y a pas encore de patient avec Omicron en soins intensifs", a-t-elle ajouté. "C'est plutôt une bonne nouvelle mais il faut faire preuve de prudence, car on ne sait pas encore ce que cela va donner dans les jours et semaines à venir", précise-t-elle.