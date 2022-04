Perruques roses et armes en carton

Où pouvez-vous avaler des tonnes de mangas, vous gaver de sushis, apprendre le mandarin, jouer aux jeux vidéo, cajoler des peluches, calligraphier votre prénom et croiser des dizaines de costumés?À, qui revient du 8 au 10 avril à Brussels Expo.Comme d’hab, le salon 100% consacré à la culture asiatique invite cosplayeurs, youtubeurs, dessinateurs, doubleurs, gamers et musiciens.Des expos sur les mangas les plus populaires, des concours de cosplays (dont un qui qualifie au concours mondial le plus coté) et des tournois de jeu vidéo (dont de la VR et du retrogaming) sont prévus. Attendez-vous à croiser chevelures arc-en-ciel et armes XXL (en carton). Et vous ne repartirez pas sans un petit souvenir découvert sur les stands des près de 300 exposants annoncés. Qui sait, à défaut d’œufs de Pâques, vous y dénicherez peut-être d’authentiques dragon balls…

+ "Made in Asia", les 8, 9 et 10 avril à Brussels Expo, de 13,50 à 17,50€/jour, 30€/week-end, 42€/3j jours, gratuit en dessous de 11 ans

Battle d’acrobates

© Hopla!



Et si la ville était un terrain de jeu?À moins qu’elle ne soit une grande arène? C’est un peu les questions auxquelles répond Hopla!, festival de cirque de rue de la Ville de Bruxelles. L’événement plante ses mâts et tend ses cordes du 11 au 17 avril et bat le pavé de plusieurs quartiers. Ainsi, les spectateurs sont attendus pour une compèt’ de jonglerie strictement arbitrée, un défilé des talents de demain, un voyage en roue-maison, une battle d’acrobates, un futur apocalyptique, une fête enflammée ou… un échange de chewing-gum.Et ça se passe partout en ville, du centre à Laeken: au Centre Sportif Pole Nord, à l’hôpital Brugmann, au CCBruegel, à la cité-jardin Verregat, sur la place du Béguinage, à la Tour à Plomb, sur le Vismet, au Marché aux Porcs ou sur la place De Brouckère où des artificiers de folie mettront littéralement le feu. Les pompiers retiennent leur souffle.

+ "Hopla!", du 11/04 au 17/04, partout dans Bruxelles.Programme et adresses en ligne. C’est gratuit mais certains spectacles sont sur réservation.

Ateliers rock

Le toujours très cool Brass fleurit ses murs pour le festival Ways Around ces 1, 2 et 3 avril (lire "pour les grands" ci-dessous).Le centre culturel forestois pense aux kets avec un petit samedi après-m’d’ateliers rock.On y fabriquera des patchs à épingler au jean, on y concoctera des bombes de graines à essaimer, on s’offrira une virée à vélo (après l’avoir réparé sur place), on se fera tatouer vite fait, et tout ça en musique bien entendu.

+ "Village du festival Ways Around", samedi 2 avril au Brass, avenue Van Volxem 364, 13-17h.

Dans la nature ou presque

1 million d’oignons

Les Floralia Brussels, c’est une des attractions les plus typiques du printemps.Ça se passe en périphérie, sur les 14 hectares du parc du château de Grand-Bigard. Sur les terres d’Almaric, premier seigneur du lieu, ce sont 1 million d’oignons qui ont été plantés.Pas pour la soupe, mais pour le plaisir de vos yeux puisque 400 variétés de tulipes en sont sorties, dont certaines absolument inédites.En franchissant les douves familiales du XIIe siècle, vous profiterez aussi des jacinthes, narcisses et magnolias d’une des plus jolies destinations printanières à deux pas du Ring.

+ "Floralia Brussels", au Château de Grand-Bigard, du 2 avril au 3 mai de 10h à 18h, 5-15€, gratuit en dessous de 6 ans

Débusquez le lapin à Meise

Au Jardin Botanique de Meise, c’est une chasse au trésor qui attend les enfants (et leurs parents) durant tout le congé. Avec la carte disponible à l’entrée du parc, partez à la recherche des gros œufs de Pâques cachés dans les bosquets et les prairies.Ils vous défient avec plusieurs questions et épreuves qui vous mènent sur la piste du lapin de Pâques: si vous le débusquez, la surprise est à vous! L’idée est parfaite pour profiter de l’immense domaine autour du château (des murailles duquel le point de vue vaut toujours l’escalade) sans ennuyer les plus jeunes.

+ "Chasse au trésor de Pâques du Jardin Botanique de Meise", du 2 avril au 18 avril 2022, de 10h à 18h, entrée Impératrice Charlotte.Compris dans le prix d’entrée (4-10€, gratuit en dessous de 6 ans)

On serre la pince au roi

© EdA - J. D.

On va pas vous mentir: la visite aux Serres de Laeken a peu à voir avec une virée à la plaine de jeu.Mais en insistant sur la proximité des souverains et les habitudes de nos têtes couronnées dans les pelouses et sentiers foulés ce jour-là, vous devriez sans peine convaincre les enfants du fun de la promenade. Vous choisissez entre 1h30 ou 2h30 de promenade (eh oui, quand Philippe sort la tondeuse, ça lui prend sa semaine), en fonction de votre envie d’observer les serres dans leur décor luxuriant depuis la tour japonaise ou de foncer à l’essentiel.Soit une succession de parterres où admirer palmiers, fougères, azalées, géraniums, pour aboutir dans les fastueuses serres XXL, celles de l’Embarcadère, du Congo, l’orangerie et l’extraordinaire coupole du jardin d’hiver.On imagine que le Palais a sa carte de fidélité au brico du quartier…

+ VIDÉO | L’Avenir visite les serres en primeur : " On doit ralentir la floraison des azalées "

+ "Serres Royales de Laeken", ouverture uniquement du 15 avril au 8 mai, nocturnes les vendredis, samedis et dimanches et lundi de Pâques, 4€/gratuit en dessous de 12 ans, réservation en ligne obligatoire.

Une visite au musée

S’il pleut, s’il vente, s’il neige (ça s’est vu), repliez-vous au musée.Pas mal d’exposdont on vous a déjà parlé ici plairont autant aux plus jeunes qu’à leurs parents. Petite liste non exhaustive: les collections du MIMA ressortent des réserves pour MIMA Reload, Michel Vaillantfait vrombir ses moteurs à la galerie Huberty & Breyne,le Petit Prince fait du Heysel sa planète,Trix la femelle tyrannosaure rugit au Museum des Sciences naturelles,Frida Khalo se raconte en réalité virtuelle,l’Atomium offre une fenêtre sur le monde, et le climat fait son show.

Et pour les grands? Musique!

Enfin, les événements culturels ont repris et bien repris à Bruxelles et, musicalement, on ne saura où donner de la tête pour ces congés de Pâques. Voilà 4 événements à tenir à l’œil.

Ça s’est ouvert sur le beat du très exigeant mais néanmoins festif Listen Festival avec une affiche incroyable composée de tout ce qui s’écoute et se danse de mieux à Bruxelles et ailleurs.N’y loupez pas la soirée de ce dimanche 3 avril dans un lieu insolite: la gare de Bruxelles-Congrès.

© Ways Around

Rayon rock, on prend la direction du Ways Around Festival, un tout nouveau rendez-vous consacré à la scène qui croise en dehors des radars.Ses 3 jours se répartissent sur 3 lieux: l’Atelier 210, le Brass et l’Atomium.Où on saluera le retour des Mountain Bike.

Toujours ce week-end, hip-hop, rap et slam résonnent au KVS où les Lézarts Urbains combinent gros son, danse et théâtre.Bref, la pointe de la création belge en matière de ce qu’on s’obstine encore trop à appeler les "arts urbains".

Enfin, signalons la première du festival Les Équinoxes.Ce rendez-vous ne réunit pas suivant la famille musicale: il se veut féministe et programme donc des femmes. Et c’est très bien. Percussions, folk, pop, soul, chanson, r&b et DJ set techno sont à l’affiche à Tour & Taxis. Affiche complétée par des conférences, ateliers hip-hop ou cabaret drag-queen.Les tickets seront à prix libre.