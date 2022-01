Crise sanitaire Des dizaines de milliers d’Européens ont appelé à un débat de société pour revoir les mesures sanitaires en vigueur.

Les organisateurs avaient annoncé "l’une des plus grandes manifestations de tous les temps à Bruxelles", et ils ne se sont pas trompés. Jamais une manifestation contre les règles sanitaires n’avait entraîné autant de monde en Europe. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé ce dimanche vers le parc du Cinquantenaire pour manifester leur indignation face aux mesures sanitaires en vigueur, répondant ainsi à l’appel de pas moins de 600 associations locales européennes.

La manifestation s’est déroulée dans le calme et un esprit bon enfant avant que des bandes de casseurs n’infiltrent la foule et s’en prennent aux forces de l’ordre, qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène. Les affrontements se sont poursuivis dans les rues avoisinantes plus de deux heures après la fin de la manifestation.