Une vingtaine de minutes de musique en direct live qui ont ému tout un intérieur d'îlot.

La soprano belge Sarah Defrise Nirenburg a donné un concert depuis son balcon hier midi. Via les réseaux sociaux, elle avait invité ses riverains à l'écouter et à filmer la scène afin de la partager... sur les réseaux sociaux. Le concert, long d'une bonne vingtaine, a permis aux habitants de ce bloc d'immeubles de passer un moment inoubliables si l'on en croit les commentaires sous la page FB de la chanteuse d'opéra.

Sarah Defrise Nirenburg a d'emblée remercier ses spectateurs. "Dans ce moment curieux et déroutants que nous traversons, nous espérons que cela pourra inspirer d'autres artistes ailleurs à Bruxelles", a-t-elle déclaré sur Facebook. "Plus que jamais, il est temps de se rassembler et de repenser un mode de vie en commun ! Si on commençait par se parler, se rencontrer entre voisins de "blocs" ?