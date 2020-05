Fix My Street a recensé 2.092 signalements en un seul mois, soit déjà un quart de l'ensemble des signalements relevés en 2019.

"Le constat est amer", se désole l'échevine bruxelloise de la Propreté Zoubida Jellab (Ecolo). "Malgré une baisse considérable, des activités productrices de déchets (événements, marchés, etc.), la présence de dépôts clandestins dans les rues ne cesse d’augmenter." A titre de comparaison, le nombre de dépôts clandestins recensés sur l'ensemble de l'année 2019 atteignait 8.069.

"Face aux incivilités, l’application Fix My Street est devenue un outil essentiel. L’application numérique a connu une évolution remarquable sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Alors qu’en 2017 son utilisation ne représentait que 593 des 18 161 incidents relevés, soit 3.2%, elle représente, en 2019, 9042 des 18 995 signalements enregistrés, soit désormais 47.6%."

"Les Bruxellois sont attentifs à la propreté de leur rue et quartier, en particulier en cette période de crise sanitaire où leur espace de vie est limité. Grâce à l’application Fix My Street, en un clic, ils informent le service communal de manière efficace par un signalement complet appuyé de photos et géolocalisé . Je ne peux qu’encourager nos citoyennes et citoyens à utiliser l’application, elle est facile et efficace", explique l’échevine Ecolo. "En cette période de confinement, le nombre de signalements, tous moyens confondus, pour des dépôts sauvages sur les voiries communales de la Ville de Bruxelles dépasse la moyenne de 2019 avec 2092 signalements en mars et 1800 en avril. Quant à Fix My Street, l’utilisation de l’application reste stable. Chaque jour, ce sont 7 tonnes d’encombrants qui sont ramassées sur le territoire de la Ville de Bruxelles."

Tout signalement donne suite à une enquête pour en identifier l’auteur. La ville s’est également équipée de neuf caméras amovibles et onze nouvelles seront installées en octobre prochain. La taxe pour dépôt clandestin classique s’élève à 500 €/m3 et à 1000 €/m3 s’il s’agit de déchets chimiques ou de construction. Cette taxe peut être doublée lorsque les faits sont commis dans un espace vert.