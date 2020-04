Des équipes de l'armée ont procédé au dépistage dans le home Sainte-Gertrude.

La maison de repos Sainte-Gertrude, dans le centre de Bruxelles, a vu débarquer l'armée ces mercredi et jeudi. En manque de médecins généralistes, le home n'était en effet pas en mesure d'assurer le dépistage de ses résidents. Elle a donc fait appel à la Fédération des maisons médicales.

"Au vu des disponibilités, la Fédération a fait appel à des équipes médicales de l'armées, précise la présidente du CPAS de Bruxelles Karine Lalieux (PS). Elles sont venues hier et avant-hier et tout s'est très bien passé. Faire appel à l'armée n'est pas une honte, leurs équipes sont formées et disposent du matériel nécessaire pour procéder au dépistage dans de bonnes conditions. Le home est très satisfait de cette collaboration."