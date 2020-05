Neuf points de distribution seront répartis sur le territoire communal.

A Evere, la distribution des masques à la population se déroulera en trois temps, annonce le bourgmestre Ridouane Chahid (PS). Les personnes âgées seront les premières à en recevoir à partir de la fin de cette semaine et du début de la semaine prochaine. "Pour que les seniors n'aient pas à se déplacer, un service de livraison communal sera mis à leur disposition. Les personnes isolées seront livrées la première journée, les autres les suivantes", explique l'édile.

Une réserve de masques sera par ailleurs constituée la semaine prochaine pour être mise à disposition des écoles. Les enfants qui retournent à l'école mais ne disposent pas de masque pourront ainsi être équipés dès la rentrée, le 15 mai pour les écoles néerlandophones et le 18 pour les établissements francophones.

Enfin, des masques seront distribués à l'ensemble des Everois(es) via neuf points de distribution répartis sur le territoire communal. "Une personne par famille devra se rendre au point de distribution le plus proche de son domicile à une heure précise, en fonction de son nom de famille, précise Ridouane Chahid. Par exemple, si votre nom commence par une lettre entre A et D, vous devrez vous rendre au point le plus proche de chez vous entre 9h et 10h." Cette distribution s'étalera sur trois jours.