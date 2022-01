A Forest, une école sans chauffage : "les petits font la sieste avec leur veste" Bruxelles Sylvain Anciaux © Photo d'illustration - Belga

Hier matin, Chaimae n'a pas été conduire ses trois enfants à l'école du Bempt à Forest. Heureusement pour eux, les professeurs n'inscriront peut-être pas de mot dans le journal de classe pour cette absence. Et pour cause, le corps professoral et le personnel communal travaillant dans l'école du Bempt a procédé ce matin à un arrêt de travail pour exprimer son inconfort. A la mi-novembre, la mère des élèves a eu vent d'un problème de chauffage au sein de l'établissement scolaire, et puis plus rien.