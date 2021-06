Avec les allées et venues des visiteurs du centre commercial, les abords de l'arrêt de tram du Docks de la ligne 7 (arrêt provisoire des 32 et 55) sont très fréquentés. Tous les usagers : voitures, piétons, cyclistes ou trottinettistes circulent au niveau du parvis et du rond-point du centre-commercial du Nord de Bruxelles.

Lundi dernier, vers 14h, à l'arrêt Docks un homme à trottinette a été fauché par le tram et est décédé. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies et sont en cours d'analyse par la Stib.



Alexandre, livreur Uber Eats à vélo, n’a pas été surpris d’entendre parler d’un accident à cet endroit