Le parc Kattenberg, à Laeken, a rouvert ses portes au public 37 ans après sa fermeture... Surnommé 'la Petite Suisse' du fait de sa zone boisée sur des pentes abruptes, ce parc s'étend sur quatre hectares au coeur du parc de Laeken.

Le chantier de rénovation a démarré au début 2019. Il s'agissait de reconnecter la zone avec le tissu de cheminements du parc de Laeken, restaurer et pérenniser le caractère de colline boisée par la maîtrise de l’érosion des talus, la stabilisation à long terme du peuplement forestier et la rénovation de la végétation au sol, mettre en valeur les vestiges des aménagements anciens et certains éléments historiques (sentiers de Pechère, rochers et bassins) et favoriser la biodiversité.