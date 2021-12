"Les pompiers ont colmaté la fuite avec une sorte de pâte qu'on a mis autour du conduit", a expliqué leur porte-parole. "On avait préparé des lances d'eau pour faire baisser la densité du gaz au besoin, mais on n'a pas dû s'en servir". Sibelga, le distributeur de gaz et d'électricité en région bruxelloise, a pris en charge la suite des réparations. Le gaz a été brièvement coupé pour quelques maisons localisées autour de l'accident.



Les caves des habitations avoisinantes ont été contrôlées. Aucune poche de gaz n'a été détectée.



La grue des pompiers de Bruxelles a permis de soulever l'avant du camion. Une dépanneuse l'a ensuite tiré vers l'arrière.



La police de la zone Bruxelles-Ixelles avait instauré un périmètre de sécurité autour de l'intervention.

Un camion de transport de containers a fait céder le bitume sous son poids alors qu'il manœuvrait. L'avant s'est enfoncé jusqu'aux phares dans le trottoir et les emplacements de stationnement. Il a percuté une conduite de gaz basse pression durant sa chute, ce qui a généré une fuite.