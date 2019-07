Les représentants des six formations engagées dans la course censée les mener à un accord de majorité en Région bruxelloise (PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld et one.brussels) ont entamé vendredi une nouvelle après-midi d'échanges autour de la note de Rudi Vervoort.

Officiellement, aucune communication vers l'extérieur n'est organisée depuis mercredi. Selon un des participant(e)s, ceux-ci ont fait à peu près la moitié du chemin, voire "un peu plus", en première lecture/réécriture, ligne par ligne, de ce document. A priori la réunion de vendredi devrait s'achever plus tôt que celle de jeudi: les négociateurs avaient alors quitté le parlement bruxellois, semble-t-il, sur le coup de 23 heures.

Il leur reste plusieurs gros obstacles à franchir, a-t-on appris à l'arrivée des représentants des six partis. C'est notamment le cas de tout le bi-communautaire qui n'a pas encore été abordé.

Idem pour les matières gérées par les seuls francophones au sein de la Commission Communautaire française. PS, Ecolo et DéFI, s'y attaqueront durant la journée de pause liée à la fête de la Communauté flamande, le 11 juillet prochain.

Sauf catastrophe, l'objectif est toujours d'aboutir d'ici le 21 juillet, du moins en ce qui concerne les prestations de serment des futurs ministres. Le vote de confiance pourrait intervenir soit juste avant la Fête nationale, soit juste après.

A partir du début de la semaine prochaine, les travaux devraient s'intensifier.