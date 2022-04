Quand je traverse Molenbeek, je ne me sens pas en Belgique", dévoile Conner Rousseau dans une interview accordée à Humo.

Interrogé par l’hebdo flamand sur la place la migration dans les débats qui ont agité les élections françaises, le président de Vooruit a décrit la commune bruxelloise comme défaillante sur le plan de l’intégration, une commune "où la plupart des gens sont nés ici" mais qui connaîtrait de graves difficultés sur le plan linguistique. "À Bruxelles, à cause de la pénurie d’enseignants, il y a des gens qui enseignent en arabe, car ils ne parlent pas français. C’est inacceptable."

Ce discours, qu’il a maintenu et appuyé mardi matin au micro de Radio 1, a fait l’effet d’une bombe au sein de la maison socialiste. Le président de la fédération bruxelloise, Ahmed Laaouej, a été le premier à répliquer, dénonçant des propos "stigmatisants et xénophobes". La bourgmestre Catherine Moureaux a décrit une attitude "caricaturale" et "méprisante". Plusieurs ministres fédéraux de gauche ont condamné cette vision et même quelques membres de son propre parti sont montés au créneau, en particulier l’échevin molenbeekois Jef Van Damme. La droite nationaliste flamande, elle, a loué l’audace du jeune socialiste et l’extrême droite flamande a surfé sur ces déclarations comme si Rousseau était l’un des leurs.