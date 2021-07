Depuis l'ouverture le 17 juillet, la majorité des Forains ne boudent pas leur plaisir d'être revenus, après deux années d'absence, sur le boulevard du Midi entre la Porte de Hal et et la Porte d'Anderlecht. Sauf qu'en réalité cette année, la Foire ne s'arrête pas à la Porte d'Anderlecht. Elle continue sur le tronçon appelé Arts et Métiers vers Molenbeek. Suite aux travaux du métro 3 et de la station Toots Thielemans, la Foire est coupée en deux et tous les métiers installés sur l'emplacement des travaux ont été replacés en bout de Foire.

Pour ces Forains, c'est la punition. Henri Vandervaeren est patron du restaurant du même nom depuis 30 ans. Sans compter les 50 années où c'est sa grand-mère qui tenait les commandes. "C'est simple à partir de la Porte d'Anderlecht il n'y a plus personne. Pour les gens, la Foire se termine à la Porte d'Anderlecht, ils ne viennent pas jusqu'à nous. Entre ici et la zone au dessus des travaux ce n'est pas le même monde, pas la même ambiance. 90% de mes collègues souffrent de son nouvel emplacement, surtout les petits stands".

En pleine après-midi ensoleillée, il est vrai que la rue devant la terrasse de Henri Vandervaeren est tout aussi vide que sa terrasse. "Cette année, je fais moins de 70% de ma recette habituelle.