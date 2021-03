A partir du 1er avril, les policiers remplaceront les militaires dans les stations de métros bruxelloises et l'aéroport de Zaventem Bruxelles Belga Le calendrier du retrait progressif de l'armée annoncé par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden se poursuit © BELGA

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) avait annoncé, fin février, un calendrier de retrait progressif. Les militaires ont ainsi déjà quitté l'aéroport de Gosselies et le quartier européen. "Pour le 1 avril, la police intégrée va reprendre ses responsabilités pour les gares et les métros à Bruxelles et l'aéroport de Zaventem", a précisé le cabinet de la Défense. A partir de juin, ce sera au tour des ambassades, progressivement, pour terminer par les institutions juives à Anvers et Bruxelles .