Cathy Marcus a présenté sa démission cette semaine. La décision a été notifiée en collège, elle sera définitivement actée lors du prochain conseil communal. La deuxième échevine ne veut pas travailler pour quelqu'un d'autre que Charles Picqué.

“Plutôt que de s’appuyer sur les scores des élections et nommer une femme en tant que bourgmestre, ce qui aurait fait du bien à la commune, la section socialiste de Saint-Gilles a préféré organiser un vote“, regrette-t-elle chez nos confrères de BX1, avant de dénoncer les conditions du vote. “Les conditions du vote n’ont pas été correctes. Avec le Covid, de nombreuses personnes n’ont pas renouvelé leur affiliation à l’Assemblée Générale des militants PS de la commune et seuls quelques-uns ont pu se déplacer. Seules 80 personnes étaient présentes et 47 ont voté pour monsieur Spinette“, explique-t-elle.

Echevine saint-gilloise depuis 21 ans, elle assure être fière de son parcours. “Après 21 ans à avoir travaillé avec Charles Picqué, je ne veux pas travailler pour quelqu’un d’autre. Je laisse la place aux jeunes“.

Pour mémoire, Cathy Marcus postulait pour remplacer Charles Picqué à la tête de la commune. Un vote de la section PS (80 membres en ordre seulement) a néamoins préféré Jean Spinette, lui aussi membre du collège saint-gillois. Les relations entre les deux concurrents n'ont jamais été bonnes. Charles Picqué avait parié que les deux meilleurs ennemis allaient réussir à travailler ensemble, il n'en est rien.

Les compétences de Cathy Marcus seront exercées provisoirement par l’échevine Yasmina Nekhoul. Au conseil communal, Cathy Marcus sera remplacée par Jean Stalas, annonce la commune dans un communiqué.