Les modalités pratiques de cette distribution sur demande seront bientôt communiquées aux Saint-Gillois.

Après la distribution effectuée la semaine dernière de 2 000 masques aux habitants de plus de 65 ans vivant seuls, la commune poursuit la fourniture de masques à destination de la population. Cette semaine, 2 000 masques ont été confiés au CPAS qui assurera une distribution à l'attention d'habitants en difficulté. 1 000 masques supplémentaires seront également donnés à des associations en contact avec des publics particulièrement fragilisés, en particulier des personnes sans-abris.

La commune organise également une distribution généralisée de masques à ses habitants de plus de 12 ans. Cette distribution se fera à la demande via une adresse mail dédiée et un numéro vert dédiées en fonction des différents arrivages de masques que la commune a commandés. Les modalités pratiques de cette distribution seront communiquées dès que possible.

"Nous avons passé des commandes pour équiper l’ensemble de la population mais il faut rester prudent : le marché est extrêmement tendu et les masques de qualité restent une denrée rare et arrivent progressivement. Nous avons privilégié un système de distribution à la demande parce que nous savons que nombreux d’entre nous sont déjà équipés et qu’il va falloir tenir dans la durée et veiller à ce que les plus fragiles d'entre nous ne soient pas pénalisés par une impossibilité de s'équiper d'un masque", assure Charles Picqué.