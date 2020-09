La commune de Saint-Josse-ten-Noode vient d'élargir les heures d'ouverture des magasins de nuit installés sur son territoire. Désormais, il pourront ouvrir à 13h, au lieu de 18h actuellement. L'heure de fermeture est maintenue à 22h, à cause de la crise sanitaire, au lieu de 7h du matin précédemment.



Depuis le début de la crise, un budget de plus de 800 000 euros a été dégagé pour soutenir l'économie locale. "Nous tenons à nos commerces de proximité et nous analysons toutes les possibilités pour continuer à les soutenir", rassure l'échevin des Classes moyennes Kadir Ozkonakci.