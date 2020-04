La distribution de colis a lieu tous les mardis sur rendez-vous.

Un mois après le lancement de l'aide alimentaire d'urgence à Saint-Josse-ten-Noode, plus de 500 personnes bénéficient de colis de première nécessité répondant à leurs besoins hebdomadaires. Dans le cadre de leur plan d'urgence sociale en lien avec les mesures de lutte contre la propagation du COVID-19, la commune et son CPAS disent constater une très forte augmentation de la demande de produits de première nécessité depuis le lancement du service d'aide alimentaire d'urgence, au début du mois.

La distribution de colis a lieu tous les mardis sur rendez-vous et concerne en moyenne plus de 500 personnes. Le nombre de bénéficiaires (200 pour la première semaine) a plus que doublé depuis le lancement de cette initiative. Un service de livraison à domicile a également été mis en place pour les personnes âgées et les publics rencontrant des difficultés à se déplacer.

Selon le bourgmestre Emir Kir, les colis distribués couvrent le nécessaire pour une semaine et un tiers des besoins concernent les enfants.

Cette action est possible grâce au soutien de la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant, du Fonds européen d'aide aux plus démunis, du secteur associatif et de la mobilisation citoyenne, a précisé la commune.

La distribution des colis se fait tous les mardis de 14h à 16h après prise de rendez-vous obligatoire par téléphone (0498/18.75.47) afin de respecter toutes les précautions sanitaires. Le service est destiné aux personnes disposant soit d'une attestation du CPAS soit d'une attestation d'aide alimentaire communale.