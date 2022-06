Schaerbeek a accueilli plus de 10 000 nouveaux habitants en 10 ans. Dont des néerlandophones attirés par la qualité de son environnement.



La commune de Schaerbeek ne manque pas de contrastes en matière immobilière. Entre les quartiers anciens, proches de la gare du Nord et de la place Liedts, où reste concentrée une forte population immigrée et fragilisée, et les zones du haut de la commune, autour des boulevards Lambermont et Reyers et de l’avenue Louis Bertrand, le candidat acquéreur trouvera une large gamme d’habitations. Sur une surface relativement restreinte (8,1 km²), se concentre une population importante.

"Avec près de 133 000 habitants, cela en fait la commune - donc n’ayant pas le statut de ville - la plus peuplée de Belgique", note le notaire Louis Decoster, dont l’étude est installée dans une belle bâtisse à l’entrée de l’avenue Louis Bertrand, probablement la plus belle avenue de Bruxelles. Et ce "malgré ce flop urbanistique que constitue le Brusilia, cette tour d’habitation unique qui a remplacé le palais des sports de Bruxelles et qui, faute d’intérêt, n’a jamais été achevée selon les plans initiaux".

(...)