Une vélothèque a ouvert ses portes aujourd'hui à Uccle. Des bicyclettes accessibles aux enfants de 2 à 12 ans sont disponibles à la location chaque deuxième samedi du mois de 10h à 12h.



La Vélothèque est un comptoir de location de vélos pour enfants. Inspirée de la bibliothèque, la vidéothèque uccloise souhaite donner l'occasion aux enfants de "donner leurs premiers coups de pédales puis de s’enhardir en selle, au fur et à mesure de leur croissance", comme ils le font avec la lecture. Les vélos sont proposés à la location au tarif de 20 euros par an (et une caution de 20 euros) et couvrent toutes les tailles de 2 à 12 ans. Les enfants peuvent tester les vélos sur place.

"Concrètement, la Vélothèque permet aux familles de faire l’économie de l’achat d’un vélo et de son remplacement successif au fil de la croissance des leurs petits bouts", précise François Lambert-Limbosch, échevin de l'action sociale, de la prévention et des séniors.



Pour concrétiser cette initiative, la Commune s’est adressée à l’asbl Beweging, initiatrice du concept des vélothèques. L’asbl Beweging apporte son savoir-faire au projet qui repose, par ailleurs, sur la contribution d’une équipe de bénévoles qui prennent en charge différentes missions comme l’entretien des vélos.

Les Ucclois et Uccloises sont invités à rejoindre la petite équipe déjà en place à la Vélothèque. Les familles peuvent par ailleurs faire don à la Vélothèque d’un vélo enfant dont elles n’auraient plus l’usage, et bénéficier en retour d’une année de location gratuite par vélo offert.

La Vélothèque, dont le lancement a eu lieu ce samedi matin, sera ouverte chaque deuxième samedi du mois (sauf le 22 août), en matinée de 10 à 12 heures, au Centre récréatif des Seniors Wolvendael, avenue Paul Stroobant 43 (trams 92 et 97, arrêt Dieweg).

Un seul adulte, accompagné d’un enfant au maximum, sera admis à la fois sur place. Le port du masque sera requis. Il est recommandé d’apporter de l'argent liquide (de préférence le montant juste) pour régler la location et la caution et son propre bic pour signer le contrat de location.