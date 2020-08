L'été constitue une période cruciale pour les refuges. Car si pour nombre d'entre nous la période estivale rime avec vacances, pour les animaux domestiques, elle est trop souvent synonyme d'abandon. "La sensibilisation à la lutte contre l'abandon est particulièrement importante cette année en raison de la vague d'adoptions bien plus grande que les refuges ont connue durant le confinement", nous confiait en juin dernier le ministre du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi).

A Schaerbeek, le Fanal des chats observe pourtant une diminution d'abandons en juillet par rapport aux années précédentes. "Avec le Covid, les gens partent moins en vacances et gardent donc leurs animaux." Le refuge affiche pourtant complet. "Plus aucun refuge bruxellois n'a de la place car Veeweyde, qui est l'un des refuges les plus importants de la capitale, est en reconstruction et n'accepte aucune nouvelle rentrée. Cela retombe donc sur les autres refuges."

Le Fanal a connu un début d'été assez calme avant de voir le nombre d'abandons augmenter ces derniers jours. "Depuis fin juillet, début août, ça n'arrête pas. On a plus de 35 demandes en attente mais nous n'avons que douze places dans notre quarantaine donc on est obligé d'établir des priorités : les chats qui sont à la rue passent en premier." Du côté de Help Animals, à Anderlecht, la demande est également très forte. "La situation est surtout catastrophique pour les chats."

Outre l'affluence, les refuges doivent aussi faire face à la canicule. "On a un jardin donc on met les animaux dehors le matin puis on les rentre quand le soleil passe de l'autre côté. Et on nettoie les cages à grandes eaux pour les rafraichir au maximum." Il n'empêche, certains animaux souffrent de cette vague de chaleur. "C'est très difficile à vivre, les chats souffrent beaucoup, déplore-t-on au Fanal. Certains ont des problèmes de diarrhée ou de déshydratation même si on change l'eau régulièrement."

Pour que votre animal traverse au mieux la canicule, Veeweyde vous propose quelques conseils : "Afin que votre chien ne souffre pas en journée, faites-lui faire une balade le plus tôt possible le matin et le plus tard possible le soir. Pour les chats, optez pour les séances de toilette au gant humide. Les chats d’appartement sont plus sensibles aux variations de chaleur. Aménagez-lui un espace dans la pièce la plus fraîche de votre domicile."