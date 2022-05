Les députés verront défiler un représentant du consistoire central israélite et de l'exécutif de musulmans de Belgique. Le “collectif citoyen pour la liberté de culte” sera également entendu. Il a récolté 100.000 signatures avec une pétition en ligne contre l’étourdissement pour l’abattage rituel. Le groupe d'action dans l'intérêt des animaux ( ASBL Gaia), est également sur la liste.







Les professionnels du secteur





Ce mercredi matin, la commission environnement a arrêté son choix sur les différents intervenants qu’elle entendra sur la question de l'étourdissement avant l’abattage.Après ces auditions qui doivent éclairer les députés, la commission procédera au vote sur le texte présenté par Jonathan de Patoul (Défi) et qui vise à instaurer l’obligation de l'étourdissement préalable à l’abattage des animaux. La proposition d'ordonnance devra également passer devant le parlement au complet. Pour rappel, cette mesure a déjà été approuvée en Flandre et en Wallonie. Les députés bruxellois ont d’ailleurs fait appel à celui qui a pris part aux négociations au nord du pays: Piet Vanthemsche sera auditionné. Il était le médiateur pour la consultation avec les cultes lors des débats en Flandre en 2017.Un représentant des Abattoirs d’Anderlecht viendra témoigner ainsi qu’un représentant de la Fédération des Boucheries Halal de Belgique. Sur l’aspect réglementaire, c'est Sophie Duthoît-Luvol qui sera entendue. Elle est assistante juridique à la Cour de justice de l'Union européenne et spécialisée dans les questions de bien-être animal.La Fédération des Vétérinaires d’Europe est également conviée ainsi que le conseil bruxellois du bien-être animal. Enfin, Jean-Michel Guérit, professeur de neurologie à l’Université catholique de Louvain, en faveur de l’abattage sans étourdissement, passera aussi devant la commission.Les auditions auront lieu les 18 et 23 mai et le 1er juin. La commission environnement se laisse le 8 juin en plus au besoin.