"Le collège doute que les riverains du site aient été consultés et informés de la suite des travaux."

243 arbres vont être abattus dans les talus et berme de l'autoroute E40. Un abattage autorisé par la Région bruxelloise car les arbres présenteraient un danger pour la sécurité de l'espace public. Mais une partie des arbres se situe sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert qui regrette de ne pas avoir été concertée. La commune a donc interpellé la ministre des Travaux publics et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen) pour obtenir des explications.

Le collège aimerait notamment consulter l’entièreté de l’étude phytosanitaire réalisée par un bureau externe et dont seule la conclusion (la nécessité d’abattre les arbres) lui a été communiquée. Il rappelle en outre que ces arbres constituent un tampon végétal entre l’E40 et les jardins des maisons des quartiers résidentiels de Woluwe-Saint-Lambert situés le long de l’autoroute. "Le collège doute que les riverains du site aient été consultés et informés de la suite des travaux", indique-t-il dans un communiqué.

Enfin, la commune s'inquiète de ce qu'aucune replantation ne semble prévue à court terme et souhaite savoir ce que la Région envisage pour favoriser la biodiversité et l’aspect paysager desdites zones. "Un réaménagement paysager était prévu dans le cadre du projet "Parkway E40", mais nous n’avons reçu aucune information à ce sujet." Le collège souhaite connaître les intentions de la Région quant à l’aménagement du tronçon Sud de l’E40. "Actuellement la vitesse autorisée y est toujours de 120km/h alors qu’elle est de 50km/h en direction de la ville. Une mise en place rapide de cette mesure permettrait de réduire la pollution sonore et environnementale contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des riverains."