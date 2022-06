On sait que les relations ne sont pas au beau fixe entre le député bruxellois Christophe Magdalijns (Défi) et les instances de son parti. Et le rejet du texte visant à imposer l’étourdissement vient mettre de l’huile sur le feu.

Sur son blog personnel, le parlementaire auderghemois évoque une "politique bruxelloise rongée par le clientélisme" et se montre très critique par rapport à son propre parti : "Finie l’illusion politique constituée par Défi, se réclamant avec force de la laïcité politique. Cette formation politique a beaucoup perdu en crédibilité pour préserver sa relation avec le PS bruxellois et permettre à certains de ses élus de répondre à leurs inclinations communautaristes ou identitaires."