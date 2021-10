Les partis de la majorité n’ont pas validé le projet d’ordonnance relatif à l’interdiction d’abattage d’animaux sans étourdissement préalable. Porté par le ministre bruxellois en charge du Bien-Être animal, Bernard Clerfayt (Défi), ce texte ne suscite aucun enthousiasme chez deux partenaires principaux de la majorité : le PS et Ecolo. Officiellement, le débat fut serein sur le fond, sans éclats de voix. Sur la forme, chaque parti est resté ferme, bien campé sur ses positions. Tous les partis néerlandophones de la majorité ont soutenu la proposition du ministre Défi : Groen, Open VLD, one.brussels. Cela ne suffit pas.

Au PS, on a reproché au ministre Défi de ne pas être passé par le Parlement. Chez Ecolo, on s’inquiète de l’impact économique d’une telle décision, plusieurs centaines d’emplois sont en jeu du côté des abattoirs d’Anderlecht. Les verts ont également demandé de prendre le dossier dans sa globalité (bien-être des animaux vivants plutôt que morts tels que les volailles de batterie, etc.) plutôt que sous le simple angle de l’abattage rituel.

Le ministre Clerfayt remettra le dossier sur la table du gouvernement la semaine prochaine avec des pistes pour la mise en place d’une stratégie good food comprenant une dimension bien-être animal et un plan pour éviter un désastre économique aux abattoirs d’Anderlecht.

Si le projet est de nouveau rejeté, il pourrait alors rebondir au Parlement bruxellois.