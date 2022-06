Ce vendredi, les députés bruxellois ont voté contre l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage

Le Parlement a validé par 42 "oui", 38 "non" et 8 abstentions les conclusions de sa commission de l'environnement tendant au rejet de la proposition d'ordonnance DéFI-Groen-Open Vld.

Ce vote clôt le débat sur les articles de cette proposition et sur les amendements, en particulier celui qu'Arnaud Vertstraete (Groen) se préparait à défendre et qui proposait un report de l'entrée en vigueur de la mesure jusqu'à un an après l'entrée en vigueur d'un Code sur le Bien-être animal que la Région doit encore élaborer.

Voici, en détail, le vote de chaque député lors de la séance plénière.