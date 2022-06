Le Parlement bruxellois se positionnera, ce vendredi, sur l’étourdissement avant abattage.

Ce vendredi après-midi, les députés bruxellois se prononceront sur l’obligation ou non d’étourdir bovins et ovins lors de l’abattage, qu’il soit pratiqué de manière industrielle ou dans le cadre d’un rite religieux juif ou musulman. En Flandre et en Wallonie, cette interdiction a été votée sans que le sujet ne fasse vraiment débat. La question de la souffrance animale, de son bien-être a primé. À Bruxelles, le dossier mis sur la table par Défi suscite d’incroyables tensions dans la société civile, au sein du Parlement et du gouvernement. Au sein même des partis puisque chaque député votera selon ses convictions, mais aussi et surtout pour préserver son électorat.