Les riverains ont découvert lundi matin. "Ils ont accroché la pancarte du permis sur une grille vendredi

Depuis lundi, les tronçonneuses s'activent dans l'angle des avenues Forum et Amphore à Laeken. La société coopérative de production et de distribution d'eau potable, Vivaqua, a obtenu le permis auprès de l'entité bruxelloise Urban.Brussels pour l'abattage de 170 conifères. "Ces arbres sont abattus pour des raisons de sécurité, indique la chargée de communication de Vivaqua, Saar Vanderplaetsen. Sur le site, il y a un réservoir stratégique de 15 millions de litres qui approvisionne en eau tout le nord de Bruxelles. Les arbres étaient très hauts et pour certains, ils étaient très malades. Certains épicéas étaient atteints de scolyte qui est une maladie très contagieuse. En tombant, ils risquaient d'endommager le réservoir. Il y avaient également des risques pour les riverains. Il y a quelques années, une maison a été endommagée par la chute d'un arbre. Nous avions reçu des plaintes des habitants". Selon le permis accroché à la grille sur le site, l'abattage doit durer 10 jours. "