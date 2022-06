Mesure symbolique du gouvernement Vervoort : la réduction drastique du prix de l’abonnement Stib pour les jeunes à 1 euro par mois. Les Bruxellois entre 18 et 24 ans ne doivent désormais plus que payer 12 euros par an, qu’ils soient étudiants ou non.

La mesure est entrée en vigueur ce 1er février… avec un effet immédiat. Au total, plus de 18.000 abonnements à 12€ ont été vendus entre février et mai : 9.125 en février, 4.567 en mars, 2.263 en avril et 2.070 en mai.

47% de ces 18.000 nouveaux abonnements ont été enregistrés sur de nouvelles cartes Mobib, et ce qui signifie qu’environ la moitié des nouveaux abonnés sont de nouveaux clients de la Stib.

"Les jeunes sont la mobilité de demain, tout ce qui les encourage à une mobilité plus durable aura un impact pour la fluidité et la qualité de vie du futur de Bruxelles", se réjouit la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

Les Tec, l’homologue wallon de la Stib, viennent également de prendre la même mesure : un abonnement à un euro par mois pour les 18-24 ans dès le 1er septembre prochain.