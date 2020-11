En passant devant le bâtiment de la piscine d'Ixelles, sise rue de la Natation, seule l'imposante façade classée et qui date de 1904 demeure statique. Derrière, les ouvriers s'attellent à la rénovation du plus ancien bassin de natation de la capitale. Un chantier colossal qui a débuté en août dernier et qui devrait se terminer, si tout va bien, à l'été 2022.

Une visite du chantier mené par Beliris a été organisée ce vendredi, en présence de la ministre de tutelle Karine Lalieux (PS) ainsi que des autorités communales.

© Bauweraerts

Concrètement, le projet se décompose en trois grandes parties. La première vise à moderniser la piscine. Les visiteurs entreront toujours par l'entrée principale dans la rue de la Natation. Ils se présenteront à la nouvelle réception qui remplacera l'ancienne salle de bain et de douche. Ils se changeront comme d'habitude dans les vestiaires individuels au bord de la piscine, qui seront ouverts et fermés par les maîtres-nageurs. Pour améliorer l'accessibilité, une nouvelle entrée latérale sera construite pour les personnes handicapées et un ascenseur sera installé.

Dans les salles de classe situées à côté de la piscine, on trouvera les nouvelles toilettes, des locaux de stockage et une salle de sport. Le système de ventilation, les bains filtrants et d'autres techniques seront également remplacés.

La seconde partie vise à restaurer le patrimoine classé. C'est là le plus grand défi de ce chantier puisqu'il convient de conserver les éléments du patrimoine protégés. Un travail spécifique est fait également pour assurer la stabilité du bâtiment, qui a légèrement bougé au fil du temps. Les vestiaires typiques autour du bassin seront conservés. Les tuiles seront également récupérées autant que possible.

Enfin, la troisième et dernière partie vise à rénover la maison du directeur et concierge qui jouxte la piscine. Il y aura des bureaux et une salle de réunion. L'annexe, l'ancienne maison du gardien, est en cours de démolition pour faire place à un abri à vélos.