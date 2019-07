Françoise Schepmans a vivement réagi ce matin. Place désormais à la répartition des compétences entre les partis de la nouvelle majorité

"Les négociations vont se poursuivre ce matin", a commenté Zakia Khattabi ce matin sur les ondes de La Première. "La fumée n'est blanche que quand l'ensemble des questions sont réglées. Nous entamons une autre partie ce matin", a-t-elle poursuivi, faisant référence à la répartition des compétences entre chaque parti de cette nouvelle majorité.

La réaction du MR n'est pas tendre. Toujours sur la Première, Françoise Schepmans assure que "l'attitude du PS et des Ecolo à l'égard des libéraux a été profondément choquante" et risque de rendre "les conditions et la manière (d'une coalition avec les Ecolo et le PS en Wallonie, NDLR) sera beaucoup plus rude que normalement". (...) "Si ces partis croient que Bruxelles, ville-région, peut vivre de manière isolée sans tenir compte de la Wallonie, de la Flandre et du Fédéral, ça donnera un résultat négatif. Depuis des décennies, Bruxelles est la région la plus pauvre", a-t-elle poursuivi.

Les libéraux francophones et flamands ont maintenu une pression maximale sur les négociations bruxellois, tentant jusqu'à hier après-midi de s'incruster dans la coalition PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD et SP.A. Sans succès.

Pour rappel, les négociateurs bruxellois de ces partis sont tombés d'accord, au cours de la nuit de mardi à mercredi, sur le texte fondateur d'un nouveau gouvernement en Région bruxelloise, ont-ils annoncé peu après 3h30 du matin, à l'agence Belga, par l'intermédiaire de l'un d'eux. L'accord est intervenu au terme de plus de deux semaines de négociations intenses.

Le contenu des quelque 120 pages du texte de l'accord sera dévoilé cet après-midi à la presse. Des congrès/conseils/assemblées de participation des six formations sont annoncées dans la soirée.

Le processus parlementaire d'installation du nouveau gouvernement sera entamé vraisemblablement jeudi. Il dure au minimum 48 heures - entre la prestation de serment et le vote de confiance au parlement régional -, ce qui permettrait à la nouvelle coalition de respecter son premier objectif : un nouveau gouvernement régional pour le 21 juillet et la Fête nationale.