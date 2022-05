Le dossier du home Sebrechts a commencé en décembre 2021, il pourrait se refermer le lundi 27 juin, date à laquelle l’ultimatum posé par Molenbeek expirera.

Petit retour sur les faits. Quelques jours avant la nouvelle année, le Secrétaire d’État à l’asile et l’immigration Sammy Mahdi (CD&V) annonce son intention de vouloir ouvrir un centre d’accueil pour sans-papiers à Molenbeek, avenue Jean Dubruck. “À ce moment-là déjà, Molenbeek est en grande difficulté au niveau de l’accueil des sans-papiers dans différentes occupations sur le territoire”, expose la bourgmestre de la commune qui voit augmenter sa dotation CPAS de huit millions d’euros par an.

Peu importe, Sammy Mahdi voit plus grand, et signifie à Catherine Moureaux (PS) son intention d’ouvrir 600 places supplémentaires au home Sebrechts, fermé quelques mois plus tôt. Moureaux et son collège s’opposent au projet, par manque de moyens, et le signifient à Sammy Mahdi début février.

La guerre en Ukraine comme “cheval de Troie”

Le 24 février, l’Europe entre dans une nouvelle ère. La Russie envahit sa voisine occidentale, et les réfugiés ukrainiens arrivent par milliers (ils étaient 8 000 à Bruxelles, début mai). “Du jour au lendemain, on apprend que le home Sebrechts a été affecté comme premier centre d’accueil sur le territoire belge.” Inauguration en grande pompe, le couple royal est invité, “on tombe de notre chaise, mais vu la situation d’urgence et avec mes collègues de Koekelberg et de Berchem-Sainte-Agathe, on prend contact avec le fédéral et on demande que des garanties, compte tenu de notre grande difficulté à aller au-delà d’un accueil temporaire pour un petit nombre de personnes.”

Et la bourgmestre d’ajouter que le secrétaire d’État s’est engagé, en conseil des ministres, à ce que le home Sebrechts n’accueille qu’un nombre limité d’Ukrainiens pour quelques jours.

© BELGA

20 jours après la visite de la reine Mathilde et son mari, le home Sebrechts est devenu un centre d’accueil “classique, type Petit Château où les gens restent pendant plusieurs mois. C’est contraire à ce qui a été convenu.”

Aujourd’hui, plus de 300 personnes vivent au home Sebrechts. 300 supplémentaires sont prévues. Ou pas. Vendredi dernier, Catherine Moureaux a “fait intervenir ses équipes” pour établir un procès-verbal avec arrêt des actes. En clair, Fedasil a un mois pour se mettre en ordre sur le plan administratif et urbanistique, ou quitter les lieux. La commune constate trois infractions, “un changement d’utilisation du home, un non-respect du permis d’urbanisme et la continuation du permis urbanistique en cours, et ces infractions sont commises ou continuées par l’État fédéral. […] Le Secrétaire d’État ne respecte pas la loi.”

Une politique anti-accueil adoptée par le PS ?

Du côté du cabinet Mahdi, rappelle qu’il “est moralement injustifiable de ne pas utiliser cette capacité d’accueil et de ne pas donner un abri aux personnes et donc de les laisser à la rue”. Certes, une bourgmestre de gauche qui pose un acte fort contre l’implantation d’un centre pour demandeurs d’asile, ce n’est pas commun.

Pour la Molenbeekoise, la question de la qualité, et de la capacité, de l’accueil se pose. Dans la deuxième commune la plus pauvre de Belgique, Catherine Moureaux assure qu’elle n’a pas les moyens d’étendre ses services au niveau démographique, à celui de la population, de l’accompagnement, de la médiation, de la police, ou de la prévention pour accueillir des centaines de personnes supplémentaires. “Les communes et les villes qui ont un centre d’accueil reçoivent de moyens de l’État fédéral pour les taches qu’ils doivent faire quand il y a un centre d’accueil sur le terrain, s’insurge le cabinet Mahdi. L’accueil des demandeurs d’asile est organisé partout en Belgique sans distinction et il y a des partenaires qui offrent des bâtiments à Fedasil ou à d'autres partenaires comme la Croix Rouge et Caritas.”

De fait, “il y a une intervention du fédéral qui ne couvrira pas les frais que les communes engagent, sauf dans le cas des Ukrainiens où le fédéral prévoit une intervention à 130 % du coût par réfugiés”, répond-on du côté de Molenbeek.

Mais pour Moureaux, sa commune “est à son maximum de personnes hébergées en occupation temporaire, avec près de 500 personnes encadrées par les services communaux dans les occupations temporaires”.

Et si la solution résidait en l’ouverture d’un autre centre en région bruxelloise ? “Fedasil n’a pas le ‘luxe’ de choisir tellement de locations, trouver des endroits pour l’accueil des demandeurs d’asile n’est pas simple et chaque place est nécessaire”, se défend le cabinet du futur président du CD&V.

Dans une commune où la paupérisation ne cesse de gagner du terrain, l’accueil de 600 sans-papiers a, désormais, une épée de Damoclès au-dessus de la tête… Au moins pour les 30 jours à venir.