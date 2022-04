Accusation de favoritisme à Anderlecht : “je ne payerai pas la rémunération de Monsieur Philippe Debry” Bruxelles M.D. © Extraits du conseil communal

“On arrive à 349 000 euros de rémunération" pour une ASBL qui n'avait “jamais remis d’offre pour un contrat de quartier à Anderlecht avant ça”. Ce jeudi soir, le conseiller communal Christophe Dielis (MR) attaque le collège communal avec un ton faussement naïf. “Cette ASBL est présidée par un certain Philippe Debry”, ancien échevin et chef de groupe écolo. Étrange selon l’élu MR d’autant plus que le collège avait spécifié vouloir s'appuyer sur des ASBL locales et que l’association en question,“Habitat et participation”, est basée à Louvain-la-Neuve. L'accusation de favoritisme à peine cachée sème une gêne dans le collège qui reporte le point au moins prochain “esquivant” ainsi le vote nominal proposé par Christophe Dielis sur l’attribution de ce subside.