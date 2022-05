La Capitale révèle ce samedi matin que le chef de service et médecin médiatisé de l'hôpital Saint-Luc Pierre-François Laterre a été démis de ses fonctions avec effet immédiat, visé par une plainte et une enquête interne pour des cas harcèlement sexuel. Deux infirmières seraient donc concernées pour le moment, la plainte déposée l'année dernière aurait été classée sans suite, ajoute La Capitale.

Les Cliniques universitaires Saint-Luc ont confirmé l'information, mais ne feront pas de commentaires supplémentaires sur ce sujet.

De son côté, le médecin se dit étonné, et présume que cette attaque est plus liée à ses positions dans les médias, très critiques envers le gouvernement et sa gestion de la crise sanitaire. "Ma femme (NDLR : Dr. Mélanie Dechamps, cheffe de clinique adjointe, soins intensifs cardio-vasculaires aux cliniques Saint-Luc) est aussi bloquée dans sa progression de carrière pour ses positions en télé", justifie-t-il auprès de La Capitale. Quant au harcèlement sexuel, l'accusé se défend "au début, il était question de ça et de propos abusifs. Samedi matin, j'ai été accusé de viol par la RTBF et il a fallu un jour et demi pour que les cliniques ne fassent un démenti".

Le professeur annonce porter plainte pour licenciement abusif contre l'hôpital.